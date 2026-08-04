La Possession : action de solidarité à Dos d'âne

Ce samedi 1er août, le Club Inner Wheel Saint-Paul/Étang-Salé a organisé une distribution de couvertures à la Maison france services de Dos d’Âne, à la Possession. Au total, 29 couvertures ont été remis, 23 distribués lors de cette matinée conviviale et 6 livrées à domicile aux personnes n'ayant pu se déplacer. "Cette action a également été l'occasion de partager un moment d'échange autour d'une collation, et de renforcer les liens entre les acteurs du territoire afin d'imaginer de nouvelles initiatives à Dos d'Âne." écrit la Ville. (Photo : la Possession)