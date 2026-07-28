La Possession : action éco-citoyenne à l'école Auguste Lacaussade

La ville de la Possession a organisé deux matinées d'action éco-citoyenne à l'école Auguste Lacaussade. Étaient présents, 16 jeunes, 3 services municipaux, 2 tonnes de paillage, 160 m² de surface, pour un chantier participatif et citoyen au sein de l’école, en présence de Mme Evane Aydogar, élue à la jeunesse. Au total, 2 tonnes de paillage ont été réparties sur 160 m² afin de favoriser le développement de 30 espèces de plantes endémiques et indigènes présentes sur le site, dont plusieurs sont menacées. (Photo : La Possession)