La Possession : un partenariat pour lutter contre l'isolement des seniors

Le Centre communal d'action sociale (CCAS) de La Possession et l'Ehpad Les Lataniers, géré par la Fondation Père Favron, ont signé une convention de partenariat pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. "Au programme : des rencontres conviviales, des ateliers, des activités culturelles et des projets collectifs réunissant les résidents de l’EHPAD et les seniors accompagnés par le CCAS", précise la commune. L'objectif : favoriser les échanges et de maintenir le lien social. Nous publions le post de la ville de La Possession : (Photos Ville de La Possession)