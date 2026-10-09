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La Possession : 29 jeunes élus siègent au conseil municipal des enfants

  • Publié le 9 octobre 2026 à 18:53
La Possession : 29 jeunes élus siègent au Conseil municipal des enfants
La Possession : 29 jeunes élus siègent au Conseil municipal des enfants
La Possession : 29 jeunes élus siègent au Conseil municipal des enfants
La Possession : 29 jeunes élus siègent au Conseil municipal des enfants

À La Possession, 29 élèves de CM1 et CM2 ont été élus par leurs camarades pour siéger au conseil municipal des enfants (CME) pendant un an. Leur première rencontre s'est tenue ce mercredi 7 octobre 2026, en présence du maire, Erick Fontaine, et des élus municipaux. Cette séance a été marquée par l'élection du maire enfant. "Une belle façon de découvrir la démocratie, apprendre à travailler ensemble et s’engager pour sa commune", écrit la Ville. Nous publions, ci-dessous, le post de la ville de La Possession : (Photos Ville de La Possession)

Zoom, La Possession, Conseil municipal des enfants

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