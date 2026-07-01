La Possession : enquête loyers et charges de l'INSEE

L'INSEE, réalise jusqu'au 18 juillet 2026, une enquête sur les loyers et les charges. Cette investigation, à caractère obligatoire, est reconnue d'intérêt général et de qualité statistique par le Conseil national de l'information statistique (Cnis). L’objectif principal de l’enquête nationale « loyers et charges » est de mesurer l’évolution trimestrielle des loyers du secteur privé, en métropole et dans les Dom, hors Mayotte. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’Insee prendra contact avec les personnes des logements sélectionnés. Il/elle sera muni·e d’une carte officielle l’accréditant. Les réponses des enquêtés resteront strictement confidentielles. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)