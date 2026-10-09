Grand Raid : La Possession propose de diffuser vos messages d'encouragement sur les panneaux LED

À l'occasion du Grand Raid, qui se déroulera du 15 au 18 octobre 2026, la ville de La Possession invite les habitants à envoyer des messages de soutien aux participant.e.s. Ces encouragements personnalisés seront diffusés sur les panneaux LED de la commune pendant les courses. Les messages doivent être transmis avant le 14 octobre, par message privé ou à l'adresse [email protected], en précisant le prénom et le quartier de l'expéditeur ainsi que le prénom du coureur soutenu. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)