La Possession : la Caravane d'accès aux droits fait étape à Pichette

La Caravane d'accès aux droits et à l'information, de la parentalité, de la conjugalité, de la santé et de l'insertion fera étape à Pichette, à La Possession, le lundi 12 octobre 2026. De 8 heures à midi, les habitants pourront rencontrer des professionnels de la Scopad et du Département sur le parking de la Maison des Séniors, au 12 rue Maurice Thorez. Cette permanence permettra aux personnes présentes de s'informer sur les aides sociales, de bénéficier de conseils et d'un accompagnement, notamment sur les questions liées à la parentalité et à la vie familiale. Nous publions ci-dessous le post de la ville de La Possession : (Photo d'illustration Département 974)