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La Possession : le maire de la ville à la rencontre des pêcheurs

  • Publié le 5 août 2026 à 14:43
  • Actualisé le 5 août 2026 à 14:44
La Possession : Le maire Erick Fontaine part à la rencontre des pêcheurs
La Possession : Le maire Erick Fontaine part à la rencontre des pêcheurs

Ce samedi 1 er août 2026, le Club Inner Wheel Saint-Paul/Étang-Salé a organisé une distribution de couvertures à la Maison France Services de Dos d’Âne, à la Possession. Au total, 29 couvertures ont été remises, 23 distribuées lors de cette matinée conviviale et 6 livrées à domicile aux personnes n'ayant pu se déplacer. "Cette action a également été l'occasion de partager un moment d'échange autour d'une collation, et de renforcer les liens entre les acteurs du territoire afin d'imaginer de nouvelles initiatives à Dos d'Âne", écrit la Ville. (Photo : la Possession)

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