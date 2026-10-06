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La Possession : demandez le programme de la Nuit du Terroir ce vendredi

  • Publié le 6 octobre 2026 à 15:53
  • Actualisé le 6 octobre 2026 à 15:55
chouchou

La ville de La Possession organise la première édition de la Nuit du Terroir ce vendredi 9 octobre 2026, de 17h30 à 22h, sur la place Festival. Organisé dans le cadre du Projet alimentaire territorial (PAT), ce nouveau marché nocturne mettra à l'honneur les productions locales. Marché artisanal et agricole, animations sportives, atelier culinaire "Manger Péi" ou encore structures gonflables seront proposés au public pour cette soirée placée sous le signe du terroir et du "consommer péi". Nous publions ci-dessous le post de la Ville de La Possession : (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Retrouvez le programme ici.

Zoom, La Possession, Nuit du Terroir

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