La présidente de Région a participé au lancement des Festivités de Guan Di 2026

La Présidente de Région, Huguette Bello, a participé ce mercredi 29 juillet 2026, à la conférence de presse de lancement des Festivités de Guan Di 2026. Du 4 au 9 août 2026, Saint-Denis vivra au rythme des festivités avec des expositions, des conférences, des parades, des danses du lion et du dragon, des cérémonies traditionnelles et de nombreuses animations ouvertes à tous. "À travers la figure de Guan Di sont célébrées des valeurs de loyauté, de sincérité, de courage, de droiture, d'honneur et de fraternité." a-t-elle déclaré. (Photo : Région Réunion)