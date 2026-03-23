La Région présente au Salon de l'emploi et de la formation Domtomjob

Ce vendredi 20 mars et samedi 21 mars 2026, la Nordev (Saint-Denis) accueillait le Salon de l’emploi et de la formation professionnelle. Un événement incontournable pour toutes celles et ceux qui souhaitent s’orienter, se former ou construire leur avenir professionnel. Partenaire majeur de cette édition, la Région Réunion a tenu un stand pour informer sur les dispositifs de formation et d’insertion professionnelle, orienter vers les secteurs porteurs et les métiers d’avenir, accompagner dans vos projets professionnels, et valoriser les opportunités offertes sur le territoire. Nous publions le post de la Région (Photo Région Réunion)