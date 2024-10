Dans le cadre d'accéder à des opportunités professionnelles pour les jeunes de 18 à 24 ans, la Région Réunion en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur du Québec et la Fédération des Cégeps continue de lancer le dispositif "Étudier et vivre au Québec". Ce programme a vu depuis 2004, dans plus de 15 secteurs professionnels, près de 3.265 étudiants et étudiantes qui ont bénéficié de ce dispositif. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)