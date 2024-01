La route de la Montagne secteur Mal Côté fermée

C’est l’unique axe qui reste lorsque la route du littoral est fermée pour relier l’ouest au nord et inversement. La route de la Montagne au niveau du secteur Mal Côté n’est plus praticable suite au passage du cyclone Belal. Ce sont environ 7 secteurs qui sont concernés par des glissements de terrain ou des éboulis plus ou moins importants. L’objectif est de pouvoir permettre l’ouverture au plus tard le dimanche 21 janvier, en sachant que la route du littoral sera complètement fermée à la circulation ce dimanche. (Photo route Barrée photo RB imazpress)