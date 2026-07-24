La SHLMR et la ville de Saint-Denis inaugurent la résidence Clos de Triagoz

Ce jeudi 23 juillet 2026, la SHLMR et la ville de Saint-Denis ont inauguré la résidence Clos de Triagoz, en présence de Valérie Lenormand, directrice générale de la SHLMR, de Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, de Alexis Rouque, directeur régional de la Banque des Territoires, ainsi que des partenaires de l’opération, des entreprises mobilisées et des nouveaux résidents. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis : (Photos Ville de Saint-Denis)

Située au 32 route Gabriel Macé, dans le secteur de La Bretagne à Saint-Denis. La résidence est répartie sur trois bâtiments de deux étages, la résidence propose 37 logements locatifs intermédiaires, du T2 au T5, ainsi que 60 places de stationnement, en sous-sol et en extérieur. Réalisée en 24 mois, l’opération a été livrée en juin 2026.

La résidence bénéficie d’une situation privilégiée dans la partie basse de La Bretagne, à proximité des commerces, des établissements scolaires, de l’aéroport et des principaux axes routiers. Les logements ont été conçus pour offrir aux habitants des espaces fonctionnels, confortables et adaptés à la diversité des parcours résidentiels.

- Une offre adaptée aux salariés et aux familles -

La résidence Clos de Triagoz apporte une réponse complémentaire aux besoins en logement des salariés et des familles. Elle participe à la diversification de l’offre résidentielle du territoire et contribue à renforcer le lien entre habitat et emploi.

À travers cette nouvelle réalisation, la SHLMR poursuit son engagement en faveur d’une offre de logements diversifiée, de qualité et adaptée aux besoins des Réunionnais. Elle réaffirme également sa volonté d’accompagner le développement des territoires, en lien avec les collectivités, les acteurs du logement et les partenaires économiques.

- "Développer un véritable parcours résidentiel" à Saint-Denis -

À Saint-Denis, cette opération s’inscrit dans l’ambition portée par la Ville depuis 2020 de permettre aux Dionysien.ne.s de vivre dans leur ville à chaque étape de leur vie. Forte de près de 24.000 logements sociaux, soit 38 % de son parc, la capitale poursuit le développement d’une offre diversifiée, du logement social au logement intermédiaire, en passant par des résidences destinées aux jeunes, aux étudiants et aux seniors. Cette politique s’inscrit dans une mobilisation plus large aux côtés de l’État, des bailleurs et de l’ensemble des partenaires pour répondre à une demande toujours plus forte en logements à La Réunion.

"Depuis 2020, nous avons souhaité développer un véritable parcours résidentiel", souligne Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis. "Beaucoup de Dionysiens ont quitté leur ville faute d’une offre adaptée, alors qu’ils souhaitaient rester près de leur famille, de leur travail et de leur cadre de vie. Nous voulons leur permettre de continuer à vivre à Saint-Denis".

Au-delà de la réponse aux besoins en logements, la Ville porte une vision du développement urbain conciliant qualité architecturale, nature et qualité de vie. À travers son projet de ville jardin, illustré notamment par le futur Dionypark, Saint-Denis affirme sa volonté de construire une ville plus végétalisée, mieux adaptée au climat tropical et offrant davantage d’espaces de respiration à ses habitant.e.s.

"Cette ville urbaine deviendra une ville jardin", conclut la maire. "On ne peut pas avoir l’ambition de permettre aux habitants de vivre ici sans leur offrir, en contrepartie, des espaces de respiration et de bien-être. Nous devons construire autrement, avec une architecture tropicalisée, adaptée à notre climat et plus durable".