La ville de Saint-Denis accueille le 57ème Tour auto de la Réunion

Ce week-end, Saint-Denis a accueilli l'une des plus grandes compétitions automobiles de l'île. Ville de départ et d'arrivée de cette 57ᵉ édition, la commune a une nouvelle fois rassemblé pilotes, équipes et passionnés dans une belle ambiance festive. Après trois jours de compétition, Réhane Gany et Souka Zaneguy remportent cette édition, devant Damien Dorseuil et Jonathan Laup, tandis que Laurent et Jérôme Langenier complètent le podium. La Ville félicite l'ensemble des participants de la compétition. (Photo : ville de Saint-Denis)