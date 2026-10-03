Saint-Denis : la ville et son CCAS mobilisés pour l’hébergement des familles victimes de l'incendie rue Roland-Garros

Tôt ce samedi 3 octobre 2026, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble Chambly, situé rue Roland-Garros à Saint-Denis. L’intervention rapide des secours a permis l’évacuation des locataires incommodés. Trois personnes ont été transportées au CHU. (Photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Dès les premières heures, l’élue d’astreinte Alexandra Clain, accompagnée des élus Hendata Madi-Mogne et Mickaël Noël, se sont rendus sur place pour apporter son soutien aux habitant.es concerné.es.

Les services de la ville et le Centre communal d’action sociale (CCAS) sont mobilisés pour évaluer les besoins des familles et organiser un hébergement temporaire pour celles qui ne peuvent réintégrer leur logement. Un bus sera mis en place pour accompagner les personnes vers cet hébergement d’urgence.

À ce stade, quatre foyers pourraient bénéficier de cette prise en charge, assurée par le CCAS dans l’attente du relais de leurs assurances. L’évaluation par les pompiers se poursuit.

La Ville de Saint-Denis reste mobilisée aux côtés des familles touchées pour les accompagner dans cette urgence et assurer le suivi de leur situation.