La ville de Saint-Denis rend hommage à Whitnée à travers un tournoi de handball

Le samedi 25 juillet 2026, la ville de Saint-Denis a rendu hommage à Whitnée, jeune handballeuse réunionnaise décédée d'une embolie pulmonaire. L'hommage s'est déroulé au complexe sportif de Champ Fleuri, en présence des élus, des représentants du monde sportif, de sa famille et de ses proches. Au programme : un tournoi challenge, un village santé, des rencontres avec des professionnels de santé et des équipes de handball. "Son souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs et dans la grande famille du handball réunionnais", écrit la Ville. (Photos : ville de Saint-Denis)