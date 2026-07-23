La ville de Saint-Paul participe à la journée mondiale contre l'hépatite

La ville de Saint-Paul se mobilise pour la journée mondiale contre l'hépatite, le mardi 28 juillet 2026 de 9h à 15h, à la gare routière de Saint-Paul. En coopération avec le Chor, une journée d'information, de prévention et de dépistage est organisée. Au programme : de la sensibilisation sur les hépatites, leurs modes de transmission, l'importance du dépistage et de la vaccination. Il y aura également la possibilité de se dépister gratuitement sur place. (Photo d'archives / www.imazpress.com)

Plus d'informations ici.