La ville du Port se mobilise pour le don de sang

Les équipes de l’Établissement Français du Sang (EFS) seront présentes au Port, place des Cheminot, le vendredi 24 juillet 2026 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30. Une collecte sera également organisée le samedi 25 juillet de 9h à 15h. "Le mois de juillet représente un défi pour le don de sang entre les voyages, changements de rythme et activités", précise l'EFS. "Les donneurs sont souvent moins disponibles pourtant, les besoins des patients restent les mêmes". (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

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