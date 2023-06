Le Battle Of The Year Réunion Japan Quest est de retour à la Friche du Port

Le Battle Of The Year Réunion Japan Quest revient pour une nouvelle édition le samedi 10 juin 2023 à la Friche du Port à partir de 18h. Le festival "A change of direction" aura lieu quant à lui du 3 au 10 juin. Des "circle vibes", stages seront organisés lors de l’événement (Photo: ma.m/www.imazpress.com)

C’est l’événement breakdance et hip-hop à ne pas manquer pour découvrir les meilleurs crews, B-Boys et B-Girls de La Réunion.

Le Village Titan en collaboration avec ses partenaires dont la ville du Port vous propose Le Battle Of The Year Réunion 2023(BOTY) du 3 au 10 juin. La grande finale est prévue le samedi 10 juin à partir de 18h à La Friche, au Port. L’enjeu pour les participants : séduire le jury afin de décrocher une place pour le BOTY France, à Montpellier en septembre prochain.

En attendant, BOTY Réunion 2023 se déplacera dans différents quartiers. Rendez-vous le 3 juin au gymnase de la Rivière des Galets à partir de 15h.

Découvrez tout le programme de cette nouvelle édition ici