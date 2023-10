Le Département participe au Festival Kréol des Seychelles

Dans le cadre du Festival Kreol, une délégation d’artistes réunionnais invitée par « The Seychelles National Institute for Culture, heritage and the Arts » participe au Festival Kréol du 26 octobre au 1er novembre 2023. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous. (Photo Département)

Avec le soutien financier du Département, Natacha Tortillard et ses musiciens se produiront sur plusieurs scènes en présence notamment du président de la République des Seychelles, Wavel Ramkalawan. La délégation sera menée par Béatrice Sigismeau, vice-Présidente en charge de la culture.

Natacha Tortillard :

"C'est un honneur pour moi de porter haut les couleurs de la musique Réunionnaise !"

Auteur, compositeur, interprète et musicienne, Natacha Tortillard a baigné depuis son enfance dans la musique et la culture kréol. « Ma maman et mon papa l’a donne a moin l’amour du séga. C’est une valeur que mi porte en moin depuis toujours », explique l’artiste. Transmettre l’héritage du séga mais aussi du maloya, ce sont ces influences qui sont la source d’inspiration de Natacha Tortillard. Le Festival Kréol c’est l’occasion de montrer ce que La Réunion a de plus profond, ces sonorités qui trouvent leurs échos dans les continents qui ont peuplé notre île. « I faut pas nou perd ce que nou lé. Bien sûr, la musique i évolue, mais néna une base sur laquelle nou doit assise pou fait vivre cet héritage. Et les héritiers que sont Fred Espel, Narmine Ducap, Harry Pitou, Régis Lacaille, Michou, Pierrette Payet ou encore Marie-Armande Moutou… doivent être honorés et remerciés pour ce que zot la fé pou le séga Réunionnais ». La chanteuse sera accompagnée par des pointures de la scène musicale réunionnaise, des musiciens eux-aussi très engagés dans la transmission. Natacha Tortillard, la petite fille de 9 ans qui chantait en écoutant Maxime Laope est fière d’être sur scène avec les artistes Seychellois mais aussi ceux des îles et des pays voisins. « Ce sera un moment d’émotion et de ressourcement que de partager nout kréolité avec le peuple Seychellois ! »