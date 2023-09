Le Département débloque près d’1,3 millions d'euros pour la protection de l’Enfance

La Commission Permanente s’est déroulée ce mercredi 20 septembre 2023 sous la présidence de Cyrille Melchior. Les secteurs de l’agriculture, l’aménagement, l’environnement, les routes, le social, l’insertion, la culture, le sport, et l’éducation ont notamment reçu le soutien de la Collectivité départementale.

- Social -

APA : la bourse d’heures « nuit et week-end » élargie

L’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) permet d’accompagner le maintien à domicile les personnes en perte d’autonomie par l’octroi d’heures d’aide (humaine principalement ou technique). Les heures, sont majoritairement utilisées en journée et en semaine. Or, il s’avère que la prise en charge la nuit et les week-ends, repose essentiellement sur les proches aidants qui interviennent au titre de la solidarité familiale. Pour soulager les aidants, une bourse d’heures de 80 heures par an sans reste à charge pour l’usager a été votée en 2022, pour les nuits et les week-ends. Ce dispositif est actuellement uniquement à destination des personnes âgées en situation de GIR 1. La Collectivité va l’étendre aux personnes relevant du GIR 2 ou de celles atteintes de troubles neuro-dégénératifs.

Près d’1,3 millions d'euros pour la protection de l’Enfance

Un contrat tripartite Préfet/ARS/Département relatif à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Prévention et de Protection de l’Enfance sera signé pour l’année 2023.

Il prévoit 4 nouvelles actions :

- Diversifier l'offre en matière de protection de l’enfance

- Mieux prendre en compte la santé des enfants confiés à l’ASE (Aide sociale à l’enfance) et améliorer la prise en charge des situations complexes

- Donner aux enfants les moyens d’agir et de garantir leurs droits

- Garantir l’accompagnement de tous les enfants protégés en situation de handicap.

La participation du Département s’élève à 1 289 000 euros.

Routes : 4 suppressions de radiers programmés – plus de 3 millions d'euros pour sécuriser l’accès aux quartiers

Les travaux de suppression du radier Bras d’Armales sur la RD 48 au PR 26+050 (Commune de Salazie) s’élèveront à 1 087 917 euros. De même, les travaux de suppression du radier Jean Lauret sur la RD 26 au PR 15+250 (Commune de l’Entre-Deux) mobiliseront un budget global de 831 834,19 euros. Enfin, sur la Commune de Saint-Leu, des travaux de suppression des radiers Grand Fond Dussac et Fond Bagatelle sur la RD 13 au PR8+570 et 8+920, couteront 1 270 609,89 euros. Ces opérations bénéficieront du financement du FEDER 2021-2027 à hauteur de 85 à 88 %.

- Autres dossiers votés -

Agriculture : 48 000 euros votés

Soutien aux AMAPéi : 60 000 euros votés

Afin de promouvoir le développement des circuits courts en agriculture, le Conseil départemental a créé un dispositif de soutien en faveur du déploiement sur notre territoire d’AMAPéi (Associations pour le Maintien de l’Agriculture Péi). A ce titre, 2 associations

AMAPéi « Les Ti Légumes Bio » et « Osez Péi » recevront chacune le soutien financier de la Collectivité à hauteur de 30 000€ ainsi que la prise en charge de 100% du résiduel de salaire et des charges pour un emploi aidé type « PEC CUI – CAE ».

Les fêtes du terroir soutenues

Les communes de Petite-Ile, la Maison Des Associations de Saint-Joseph et la commune de Saint-Leu recevront une subvention d’un montant maximal de 6 000 euros chacune pour l’organisation de fêtes du terroir la « Fête de l’ail », « Safran en fête 2023 » et « Fête du Terroir au Plate ».

FEADER 2023-2027 : convention validée par la Chambre d’agriculture

Dans le cadre du FEADER 2023-2027, la convention technique et financière relative à la pré- instruction des dispositifs d'installation des jeunes agriculteurs par la Chambre d'agriculture est validée.

Habitat : Plus d’1,3M€

Le Département apportera sa participation financière au Plan de Sauvegarde de la. copropriété « La Chaumière » initié par la commune de Saint-Denis en vue de la réalisation des travaux de réhabilitation et d’amélioration des 5 bâtiments collectifs. Une subvention est accordée pour toute la durée du Plan de Sauvegarde (5 ans) pour un montant total de 1 318 525 euros.

Environnement : près de 920 000 euros alloués

2 nouveaux partenaires pour le Plan 1 Million d’arbres

L’EPLEFPA (Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole) Forma’terra et l’Association ASDC (Action Solidaire pour le Développement de Cambuston), recevront une subvention globale de 190 000 euros pour la production, la plantation et l’entretien sur une durée de trois années de 10 802 plants dans le cadre de la mise en œuvre du plan 1million d’Arbres.

Soutien à l’association Grand Raid

L’association Grand Raid recevra une subvention de 20 000 euros pour sa 31ème édition. Près de 70% des sentiers empruntés par « les raideurs » font partie du domaine forestier départemental dont l’entretien avoisine 5 M€/an. Ce partenariat pour la saison 2023 sera également l’occasion pour le Département de poursuivre la valorisation de sa politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et d’encourager un comportement éco responsable des coureurs et de leur famille.

Atelier chantier d’insertion de lutte contre l’Ajonc d’Europe sur les zones incendiées du Maïdo reconduit

Le nouvel ACI sera composé de 2 équipes de 6 ouvriers recrutés sous Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) de 12 mois, en privilégiant, dans la mesure du possible, le renouvellement du contrat des ouvriers ayant précédemment œuvré sur l’ACI initial. Le

partenariat entre le Département, la SPL EDDEN (au titre de ses compétences en matière d’ingénierie d’insertion) et l’ONF (en sa qualité de gestionnaire du domaine) sera reconduit.

La participation du Département s’élève à 709 656,76 euros.

Social

250 000 euros pour la MAF La Providence

L’Association MAF La Providence recevra une subvention de 250 000 euros pour la création d’une MAF de 12 places à La Plaine des Cafres.

5 000 euros pour la Fondation Père Favron

Une subvention de 5 000 euros est accordée à la Fondation Père Favron pour le financement du colloque « La Réunion, Terre d’Humanitude » portant sur la bientraitance et le soin.

Insertion : Plus de 600 000 euros votés

PDI : développement d’un partenariat avec les entreprises

Le Département souhaite donner un nouveau souffle à sa politique d’insertion à travers le Programme départemental d’insertion (PDI) 2022-2024. A cet effet, une charte d’engagement en faveur d’une offre d’insertion professionnelle favorisant l’accès à l’emploi des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) va être proposée aux entreprises partenaires (Fiche action N°26).

Il s’agirait de favoriser la mobilisation et l’animation territoriale portées par les clubs d’entreprises, les organisations patronales et professionnelles et les chambres consulaires.

20 nouveaux chantiers d’insertion accompagnés

14 associations recevront le soutien de la Collectivité pour la mise en œuvre de 20 Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI). Les projets retenus répondent à l'exigence d'un accompagnement social de qualité et de formations adaptées, pour contribuer à l'amélioration des parcours d'insertion des publics les plus éloignés de l'emploi et d’améliorer leur employabilité. Le développement d’activités d’utilité sociale autour de projets agricoles, de restauration, de multimédia, d’économie circulaire et numérique et de valorisation de sites touristiques notamment, est programmé. Le montant total de subventions alloué s'élève à 591 000 euros.

2 ème édition des « trophées des Services à la Personne » (SAP) soutenue

Le Club des Entreprises de services à la personne de l'Océan Indien (ESAP) recevra une subvention de 31 755 euros pour cofinancer l’organisation de la 2 ème édition des « trophées des Services à la Personne » (SAP), événement clé pour le développement économique et social de ce secteur, et véritable moteur d’innovation et de progrès.

Aménagement : près de 165 000 euros

Le Département soutient l’amélioration du cadre de vie des habitants de Petite-Ile

Le Département valide la convention-cadre « Petites Villes de Demain » de la commune de Petite-Île et s’engage à soutenir de manière prioritaire les actions et projets du programme qui seront compatibles avec ses politiques publiques et cadres d’intervention.

L’objectif de ce programme dédié aux communes de moins de 20 000 habitants, est d’améliorer le cadre de vie afin de créer un centre-ville attractif, constitué d’espaces publics et paysagers de qualité, et où les mobilités douces seront facilitées.

Embellissement, Amélioration du cadre de vie à Salazie

Une convention de partenariat est conclue entre le Département de la Réunion et la Commune de Salazie pour la mise à disposition de divers mobiliers urbains en bois de goyavier et un kiosque à vocation économique (KAVE) pour l’amélioration du cadre de vie

et le bien-être des citoyens. Un budget de 163 338 euros est prévu à cet effet sur une période de 3 ans.

Culture : 52 000 euros

Aide à la diffusion du livre

Pour favoriser la création littéraire réunionnaise, le Département va acquérir 12 ouvrages dans le cadre de l’aide à la diffusion du livre. Par ailleurs, 3 associations culturelles recevront le soutien financier de la Collectivité pour la mise en œuvre de leurs actions. 10 000 euros dans le cadre du dispositif « Culture et santé » pour l’Association Schtrockben

Le projet « Chapitre 4 – L’œuf ou la poule » porté par l’Association Schtrockben, Compagnie de théâtre de rue et d’espace public recevra une subvention de 10 000 euros dans le cadre du dispositif « Culture et santé » qui vise à favoriser l’accès des usagers, des patients et des professionnels de santé à des pratiques culturelles et artistiques. La rédaction d’un livre avec les usagers des établissements « la Kaz’Oté » (centre d’accueil et d’accompagnement des risques pour usagers de drogues) et l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSMR) a ainsi débuté.

Coopération culturelle avec les Archives Nationales de l’Outre-Mer

La collecte, l’enrichissement, l’étude, la valorisation et la diffusion du patrimoine sont un axe majeur de la politique culturelle de notre collectivité, dans le Plan de mandature 2023-2028. A ce titre, un projet de coopération culturelle avec les Archives Nationales de l’Outre-Mer (ANOM) est acté en vue du rapatriement numérique de la presse ancienne de La Réunion.

Un budget prévisionnel de 42 000 euros est affecté à cette initiative.

Sport : Près de 38 000 euros votés

Prolongation du Plan « 5000 licences »

La période d’éligibilité au Plan « 5000 licences » est prolongée jusqu’au 30 novembre 2023, dans le cadre du volet « Inclusion par la culture et le sport » du contrat signé entre l’Etat et le Département au titre de la Stratégie Pauvreté.

4ème édition du Challenge Départemental Sportif des Collèges

Le Département va organiser la 4ème édition du Challenge Départemental Sportif des Collèges. A ce titre, une subvention sera attribuée à chaque collège participant ainsi qu’à l’UNSS pour l’organisation technique de la manifestation. Un budget global de 37 700 euros est affecté à cette manifestation.

Éducation : Lutter contre le gaspillage et déplacement de collégiens

Un nouveau concours pour lutter contre le gaspillage

Le concours « No Gaspi » va être revisité cette année à travers un nouveau programme Toque Collèges qui reprend le concept anti gaspi du précédent format mais innove par la mise en place d’un concours culinaire mettant en lice les brigades des collèges participants.

Il s’agit d’appeler les collégiens, les équipes de restauration ainsi que l’ensemble de la communauté scolaire à agir en en vue de pérenniser les actions et bonnes pratiques dans ce domaine. Cette nouvelle mouture du concours s’adresse aux collèges équipés de table de tri des déchets et concernera 10 collèges par an, soit 30 établissements sur les trois prochaines années scolaires (2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026). Un budget de 58 000 euros est prévu.

Déplacement de collégiens dans l’Hexagone

La Collectivité départementale veut permettre aux collégiens de se réaliser pleinement au travers des arts, de la culture et du sport afin qu'ils puissent devenir des adultes ouverts au monde, sensibles et confiants en leurs capacités. A ce titre, le collège Roquefeuil (Saint-Paul) recevra une subvention de 7 000 euros pour le déplacement des élèves à la Comédie Française dans le cadre des commémorations de la mort de Molière et le collège Aimé Césaire (Etang- Salé) une subvention de 3 500 euros pour le déplacement des élèves en Auvergne dans le cadre du concours scolaire « Carnet de voyages ».

Innovation

La Collectivité départementale va adhérer à la « 27ème Région », une structure associative soutenue par des collectivités et établissements publics européens, nationaux, et locaux, dont l’objectif est de contribuer à rendre l’action publique plus ingénieuse, à travers des programmes de recherche-action explorant de nouvelles façons de concevoir et de mettre en œuvre des politiques publiques, menés en partenariat avec des acteurs publics. Une cotisation de 5 000 euros est votée à cet effet.

Transition écologique

Le Département va signer la Charte de participation aux actions de l’Education au Développement Durable (EDD) à La Réunion. La charte invite les acteurs à s’engager autour de 7 enjeux :

1° Participer aux initiatives s’inscrivant dans 17 objectifs de développement durable

2° Être exemplaire dans leur fonctionnement

3° Mettre à disposition des moyens humains, matériels et financiers au bénéfice des acteurs de l’Education au Développement Durable (SEDD)

4° Mettre en œuvre des actions spécifiques pendant la Semaine Européenne du Développement Durable

5° Participer aux Appels à Projets EDD collectifs, associations, entreprises, collectivités, acteurs de la recherche, établissements scolaires etc.… de La Réunion

6° Collaborer et partager des informations autours du DD

7° Innover et améliorer en continue des actions EDD.