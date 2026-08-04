Le Département : rappel des règles en vigueur pour l'utilisation des drones

Dans le cadre de la nouvelle campagne de sensibilisation, Ti Pat', le Département rappelle les règles concernant le survol de l'île en drones. Cette réglementation s'adresse surtout aux milieux protégés. Le Département encourage les bonnes pratiques pour garantir la sécurité de tous et la protection des animaux, notamment le pétrel, en voie de disparition. Vous pouvez retrouver les règles dans le post que nous publions ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Pour connaître les sites réglementés, rendez-vous sur le site du Parc national de La Réunion, onglet "réglementation".