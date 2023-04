Le Département organise le premier forum de l’action sociale et de l’insertion du bassin sud-ouest

Ce jeudi 20 avril 2023, le Département de La Réunion organise le premier forum territorialisé de l'Action Sociale et de l'insertion du bassin sud-ouest. L'événement aura lieu aux jardins de la plage à Saint-Pierre de 9 heures à 15h30. Au programme, activités et stands d'information (Photo d'illustration : Département)

Yoga fitness maloya, massages thaï, massages visages et mains, maquillage, soins, création de batik et bijoux... tout est prévu pour rendre cette journée conviviale.

Des stands d'informations et d'accès aux droits en matière d'insertion et d'action sociale seront également sur place. Ils seront animés par la direction de l’Insertion et services Prévention Polyvalence Insertion du Département, l'académie des Dalons de la Plaine des Cafres, le CCAS de Saint-Pierre, le CIASCCAS DE SAINT PIERRE & Maison France Services, le CCAS de Saint-Louis, Pôle Emploi, la CAF, la CGSS, la Mission locale sud, la Civis, le CHU, la Chambre de commerces et d'industries de La Réunion (CCIR) et bien d'autres.

