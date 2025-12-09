Le Département propose des solutions concrètes face aux défis climatique

La semaine dernière, les collectivités territoriales, les acteurs agricoles et les experts se sont réunis pour le séminaire des Chartes agricoles à l’Étang-Salé dont le thème était l’impact du changement climatique sur l’agriculture réunionnaise. Il en est sorti que le territoire fait face à des défis : sécheresses, inondations et des pertes de rendements. Des solutions ont été présentées comme les chartes agricoles et le projet alimentaire territorial (PAT) Nous publions un post du Département de la Réunion (Photo : sly/www.imazpress.com)

Le Département de la Réunion souligne son engagement en rappelant son investissement financiers de 551.874 euros investis depuis 2024 pour les chartes agricoles, son plan AGRIPEI 2030 et le Plan Départemental de l'Eau et des Aménagements Hydrauliques PDEAH.