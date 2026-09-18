Le Département : un appel à projets pour la création d’un Village d’Enfants

Le Département de La Réunion lance un appel à projets pour la création d’un Village d’Enfants en 2026. "Un projet ambitieux pour offrir un cadre éducatif, social et culturel aux enfants de l’île", écrit le Département. (Photo : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le Département de la Réunion publie un appel à projets pour la création d'un village d'enfants de 30 places réparties sur un site dans l'ouest à destination de fratries de mineurs âgés de 3 à 18 ans confiés à l’ASE, voire 21 ans dans le cadre de la continuité de parcours.

Documents à télécharger :

Avis de l'appel à projets + annexes

- Les modalités de candidature -

Chaque candidat devra déposer, en une seule fois un dossier de candidature au plus tard le 8 décembre 2026 à 15h. Soit 90 jours à compter de la date de publication de l’avis d’appel à projets.

Le dossier de candidature complet devra être adressé par envoi postal avec accusé de réception, à l’adresse suivante :

Département de La Réunion

Direction Enfance Famille (DEF)

2 rue de La Source

97488 Saint-Denis Cedex

Ou par dépôt en main propre (contre avis de réception) dans les mêmes délais et à la même adresse au Secrétariat de la Direction Enfance Famille (DEF), porte 302, les jours ouvrés : du lundi au vendredi de 8h00 à 15h00.

Le dossier sera constitué :

-D’un exemplaire en version "papier" et,

-D’un exemplaire en version dématérialisée, via l’adresse email [email protected], dans les mêmes conditions que la transmission du dossier papier.

Qu’il soit envoyé ou déposé, le dossier de candidature sera inséré dans une enveloppe cachetée portant la mention "Appel à projets village d’enfants 2026 – Direction Enfance Famille – ne pas ouvrir", qui comprendra 2 sous enveloppes :

- L’une portant la mention "appel à projets - candidature", comprenant les documents relatifs à la partie 10.1 du dossier de candidature,

- L’autre portant la mention "appel à projets – projet", comprenant les documents relatifs à la partie 10.2 du dossier de candidature.

Toutes les modalités de candidatures sont disponibles sur les sites du Département.

Pour tout renseignement : [email protected] avec comme objet "Question AAP village d’enfants".