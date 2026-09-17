Trail des Sables : plus de 1.100 participants attendus samedi 19 septembre à L'Étang-Salé

Le Trail des Sables Solidaire se court samedi 19 septembre 2026 à L'Étang-Salé. Ccette 9ème édition affiche complet. Plus de 1.100 coureurs prendront le départ du Trail Sport de 22 kilomètres et la Rando Trail de 12 kilomètres. La course est co-organisée par la Dominicaine Athlétisme et Éclats de l'île. Les bénéfices financent les interventions des clowns hospitaliers auprès des enfants hospitalisés de La Réunion. (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Les inscriptions au Trail Sport 22 km (300 m D+) et à la Rando Trail 12 km (180 m D+) sont closes, quota atteint.

Ce succès confirme l'ancrage du Trail des Sables dans le calendrier sportif réunionnais, édition après édition. Il doit beaucoup à l'engagement des partenaires et des bénévoles qui font vivre la course.

- Une course solidaire, deux associations -

Le Trail des Sables Solidaire est co-organisé par la Dominicaine Athlétisme, club d'athlétisme de L'Étang-Salé, et par Éclats de l'île, association de clowns hospitaliers.

Derrière la performance sportive, une cause : les bénéfices de la course financent les interventions des clowns hospitaliers auprès des enfants hospitalisés à La Réunion.

Créée en 2003 à La Réunion par Anne Tixier et le Dr Yves Reguerre, alors chef du service d'oncologie pédiatrique du CHU Félix Guyon, Éclats de l'île a formé les premiers clowns hospitaliers de l'île avec l'appui du Rire Médecin. La première convention avec le CHU est signée en 2004. En 2025, l'association a fêté ses 20 ans d'intervention.

Aujourd'hui, l'équipe compte 13 clowns hospitaliers, artistes professionnels rémunérés, épaulés par un metteur en scène. Ils interviennent cinq jours par semaine sur trois sites : le CHU de Saint-Denis, le CHU de Saint-Pierre et l'hôpital d'enfants de l'ASFA.

- Trois courses pour le Trail des Sables de l'Étang-Salé -

Le Trail des Sables se court, en partie, sur l'immense plage de sable noir de L'Étang-Salé.

Particularité de l'épreuve : les départs sont donnés en fin d'après-midi, à 16h et 16h30, et la lampe frontale est obligatoire. Le peloton s'étire sur le sable noir dans la lumière de fin de journée, puis termine à la frontale.

Le samedi 19 septembre dès 16h, assistez au départ groupé de plus d'un millier de coureurs au Stade du Centenaire, aux courses des enfants de l'Urban Marmay Trail, et retrouvez les clowns hospitaliers sur le village.

Départ et arrivée : Stade du Centenaire, L'Étang-Salé

- Trail Sport 22 km (300 m D+) : départ à 16h

- Rando Trail 12 km (180 m D+) : départ à 16h30

Remise des dossards :

- mercredi 16 septembre, Running Conseil Saint-Pierre, 111 rue Suffren, de 14h à 18h

- jeudi 17 septembre, Running Conseil Saint-Paul, 22 rue Leconte de Lisle, de 14h à 18h

- vendredi 18 septembre, Stade du Centenaire, L'Étang-Salé, de 15h à 19h

L'Urban Marmay Trail reste ouvert aux inscriptions. (Éveil Athlé : 5 à 8 ans, Poussins : 8 à 10 ans, Benjamins : 10 à 12 ans, Minimes : 12 à 14 ans).

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