Le Food Innovation Challenge va mettre en contact étudiants et acteur de l'agroalimentaire à La Réunion

Le Food Innovation Challenge est de retour. Durant deux jours, les 24 et 25 septembre 2026, des étudiants de La Réunion vont s'atteler à proposer des projets à même de répondre aux problématiques des acteurs locaux de l'agroalimentaire. Un challenge qui se déroulera au Parc Techsud, à Saint-Pierre (Photo d'illustration Stéphan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Pour sa 4e édition, le Food Innovation Challenge se propose de « passer à la vitesse supérieure » en soulignant les avantages, pour les entreprises partenaires, d'y participer. Comme, par exemple, le fait de pouvoir « innover à faible coût » grâce à l'expertise d'étudiants, le développement de nouveaux produits ou l'identification de nouvelles opportunités commerciales.

Cet évènement, coorganisé par la technopole de La Réunion et le CRITT CCI Réunion, se présente aussi comme une possibilité avantageuse pour les étudiants. Ces derniers peuvent ainsi « tester leurs compétences » en conditions réelles, « maîtriser des méthodologies agiles de créativité » et « se connecter directement avec le tissu économique réunionnais ».

En 2025, 44 étudiants avaient participé à ce challenge autour de l'innovation. Le premier prix avait été attribué au projet Volcanic Pearl, qui avait élaboré une sauce pimentée visant le marché international.

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