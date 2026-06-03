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Le Port : J-10 avant les premiers jeux des villes

  • Publié le 3 juin 2026 à 11:44
  • Actualisé le 3 juin 2026 à 11:53
présentation jeux des villes 2026

Les premiers jeux des villes organisés par le Cros (Comité régional olympique et sportif) La Réunion, auront lieu le samedi 13 juin 2026 à Saint-Pierre. À dix jours de cet événement sportif, les 110 athlètes portois de 13 à 14 ans peaufinent leur préparation. Huit disciplines seront en compétition. (Photo d'illustration: Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Voici les associations qui défendront les couleurs portoises : 

- Le Port Handball,

- CSPBB,

- Dojo Portois

- USPG Athlétisme,

- USPG Tennis,

- la Jeanne Natation,

- Karaté Club Portois

- Kyokushin Portois

- Entente As Jeanne d’arc/ Racing Club Austral et FC Rivière des Galets

Le Port, Cros, Jeux des villes, Zoom

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