La Cinor propose un Kahoot pour tester vos connaissances sur l'environnement

À l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, le 5 juin 2026, la Cinor vous propose un Kahoot en ligne pour tester vos connaissances sur l'environnement. Les 500 récupérateurs d'eau de pluie proposés lors de l'opération, ont réussi à trouver preneur et en participant à ce Kahoot, il vous reste encore 20 chances d'en adopter un. "Une nouvelle occasion d'agir pour l'environnement tout en préservant l'eau au quotidien", écrit la collectivité. (Photo d'illustration : Cinor)

Un challenge réservé aux habitants de Saint-Denis, Sainte-Marie ou Sainte-Suzanne, vivant en maison avec jardin.

Participez dès maintenant ici.

Vous avez jusqu'au 12 juin à 12h pour tenter votre chance.