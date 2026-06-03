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La Cinor propose un Kahoot pour tester vos connaissances sur l'environnement

  • Publié le 3 juin 2026 à 11:56
  • Actualisé le 3 juin 2026 à 12:03
Récupérateur d'eau

À l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, le 5 juin 2026, la Cinor vous propose un Kahoot en ligne pour tester vos connaissances sur l'environnement. Les 500 récupérateurs d'eau de pluie proposés lors de l'opération, ont réussi à trouver preneur et en participant à ce Kahoot, il vous reste encore 20 chances d'en adopter un. "Une nouvelle occasion d'agir pour l'environnement tout en préservant l'eau au quotidien", écrit la collectivité. (Photo d'illustration : Cinor)

Un challenge réservé aux habitants de Saint-Denis, Sainte-Marie ou Sainte-Suzanne, vivant en maison avec jardin.
Participez dès maintenant ici
Vous avez jusqu'au 12 juin à 12h pour tenter votre chance.

Cinor, Kahoot, Environnement, Zoom

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