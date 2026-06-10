Le Port : Zarah Velleyen championne de France universitaire

La basketteuse Portoise Zarah Velleyen, a décroché le titre de championne de France universitaire avec l’Université de Lyon. Victoire 67 à 51 pour les Lyonnaises face aux Strasbourgeoises, qui évoluaient à domicile. Ce sacre envoie les Lyonnaises aux Championnats d’Europe universitaires, prévus en Croatie en juillet prochain. (Photo : ville du Port)

Déjà vice-championne de France de Ligue 2 cette saison avec le Basket Club Montbrison Féminin, Zarah poursuit un parcours remarquable.

Formée au Ccpbb, elle a quitté La Réunion en 2019, est passée par Chalon, Tarbes puis Cherbourg avant de signer à Montbrison en 2025. Championne de France U18 avec Chalon et championne de France universitaire Nationale 2 avec Tarbes, elle a aussi été appelée en stage avec l’équipe de France U21 de basket 3x3 en 2025.