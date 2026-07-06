Le Port : une nouvelle promotion diplômée à l’École supérieure d’art de La Réunion

La cérémonie de remise des diplômes de l’École supérieure d’art de La Réunion (Esar) s’est tenue le vendredi 26 juin au Port, en présence des élus de la Ville. Cette année, 30 étudiantes et étudiants ont reçu leur diplôme, dont 22 en Licence (Dna) et 8 en Master (Dnsep), avec une promotion de Master exclusivement féminine. L’établissement a obtenu le renouvellement de son accréditation par le ministère de la Culture et le Ministère de l’enseignement supérieur pour ses diplômes nationaux jusqu’en 2032. Depuis sa transformation en Établissement public de coopération culturelle en 2011, l'Esar a diplômé près de 300 étudiants. (Photos : ville du Port)

Annick Letoullec, adjointe au maire a rappelé lors de son discours que l’Esar s’impose aujourd’hui comme un établissement d’excellence, formant les artistes et professionnels de la création de demain.

À travers cette école, la ville du Port affirme son engagement en faveur de la jeunesse, de la création et de l’enseignement supérieur. Elle contribue pleinement à l’attractivité du territoire, notamment au sein du Campus Paul Vergès, et renforce son rayonnement dans l’océan Indien grâce à l’accueil d’étudiants internationaux.

Le récent transfert du fonds documentaire de l'Esar à la médiathèque Benoîte Boulard permet aux étudiants de bénéficier désormais d'un espace de recherche renforcé au cœur du campus.