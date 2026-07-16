Ziskakan : exposition et projection à la médiathèque du Port

"Mon pei, bato fou, ousa banna i ral anou " un incontournable de Ziskakan. Le groupe sera en concert gratuit, dans le cadre du festival Jazz Dann Port, le dimanche 2 août 2026 à 21h sur la scène Sunset. En attendant, la médiathèque Benoîte Boulard vous invite à vous plonger dans l’histoire de ce groupe emblématique de la scène réunionnaise à travers l’exposition « histoire un combat culturel réunionnais », à voir jusqu’au 1er août 2026. Le documentaire de Sébastien Folin, « Ziskakan une révolution créole » sera également diffusé les 25, 30 et 31 juillet. (Richard Bouhet / www.imazpress.com) (Photo Photo rb/imazpress.com)