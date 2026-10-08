Le Port : 4.500 repas préparés pour les écoliers à l'occasion du Grand Repas 2026

Ce jeudi 8 octobre 2026, les élèves des écoles du Port participent au Grand Repas, une opération qui met à l'honneur une alimentation saine, équilibrée et élaborée à partir de produits du terroir. Pour l'occasion, 4.500 repas seront préparés par la cuisine centrale de la Ville, selon un menu imaginé par Francisco Gélabert, responsable du service restauration et parrain de cette édition. Au menu : salade de chouchou bio et tomates cerises en entrée, cari de poulet fermier bio au palmiste accompagné de riz doré péi, et chemin de fer rouge en dessert. Nous publions le post de la ville du Port : (Photo Ville du Port)