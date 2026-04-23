Le Port : le dock flottant Titan entre en service

Ce mardi 21 avril, le dock flottant Titan est officiellement entré en service. Menée par Piriou Naval Services, cette opération permettra de sortir de l’eau des navires civils et militaires pour des opérations de rénovation et d’entretien. "Cette première mise en cale au port Ouest, en présence du maire du Port, Olivier Hoarau représente un enjeu de souveraineté : disposer d’un outil français stratégique dans la zone océan Indien et affirmer l’ambition de faire de La Réunion un pôle incontournable de maintenance navale", affirme la ville. (Photos : ville du Port)