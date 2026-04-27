Le Port : l'économie sociale et solidaire, un levier pour l’emploi et l’insertion

Ce mercredi 22 avril 2026, à la Halle des Manifestations, Benoît Hamon, ancien ministre et président d'Économie Sociale et Solidaire France (ESS), a été accueilli au Port par le maire Olivier Hoarau en présence des élus de la ville, des représentants de l’Entreprise à But d’Emploi (EBE) et des salariés. Nous partageons le communiqué de la ville du Port ci-dessous. (Photos : ville du Port)

Benoît Hamon, ancien ministre, président d’ESS France (Économie Sociale et Solidaire) a été accueilli ce mercredi 22 avril au Port par le maire Olivier Hoarau en présence des élus de la Ville, des représentants de l’Entreprise à But d’Emploi (EBE) et des salariés. À la Halle des Manifestations, qui abritera le hub de l’ESS, présence également, du maire de Sainte Suzanne, Alexandre Lai-Kane Cheong qui souhaite s’inspirer du modèle portois.

La Ville s’est engagée dans la dynamique nationale Territoire zéro chômeur de longue durée depuis 2016 et a reçu son habilitation en 2022, faisant du Port la seule commune de La Réunion intégrée à cette expérimentation. La création de l’Entreprise à But d’Emploi Synergie Péi a abouti à la signature des premiers CDI dès 2024. Aujourd’hui, ce sont plus de 120 personnes qui sont accompagnées dans ce parcours vers l’emploi.

Olivier Hoarau a rappelé l’importance de l’ESS comme : « réponse structurante aux défis économiques, sociaux et environnementaux que nous rencontrons ». Il a aussi annoncé la création prochaine d’un service municipal de l’insertion : « conçu comme un véritable guichet unique, il permettra de simplifier les parcours en proposant un point d’entrée clair pour l’accueil, l’information et l’orientation vers les dispositifs du territoire ».

Benoit Hamon était à La Réunion dans le cadre d’une visite dédiée au renforcement de l’économie sociale et solidaire (ESS) dans les territoires ultramarins et pour consolider les liens entre ESS France et le réseau des Chambres régionales de l’ESS (CRESS), conformément à la loi Hamon. Il a félicité les dynamiques du territoire et annoncé la création de la marque ESS en juin prochain pour soutenir davantage ce « mode d’entreprendre et de développement économique. »

Cette rencontre a été l’occasion pour Francine Darie, future salariée de l’EBE de témoigner : « le dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée m’a redonné une place, une utilité, une dignité ».