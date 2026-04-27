Le Port : lutter contre l'illettrisme à travers la peinture

La ville du Port a récemment mis à l'honneur les lauréats du concours Couleurs de poèmes 2026 lors d'une cérémonie de récompenses. L'action était en lien avec la prévention de l'illettrisme. "Cette année, les participants devaient s’inspirer des extraits de poèmes de Raphaël Barquissau pour réaliser des illustrations. Une manière pour les écoliers et les élèves d’exprimer leurs émotions à travers la peinture, selon des techniques libres", écrit la Ville. (Photos : Mairie du Port)

Les lauréats sont :

Cycle 2 :

Poumandy Nayan - CE2 - école José Léger, Saint-André.

Cycle 3 : mention Segpa

- Corre Julia - collège Ligne des Bambous, école Inclusive

- Ah-Khoon Sarah - CM2 - école Immaculée Conception, Saint-Denis

Cycle 4 :

- Lieme Madeline - 3e collège Saint-Charles, Saint-Pierre