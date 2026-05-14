Fête des mères : de bonnes affaires aux galeries circulaires du Port

Le vendredi 15 mai 2026, de 9h à 16h, à la Halle des manifestations du Port, les galeries circulaires reviennent pour une édition consacrée à la fête des mères avec les acteurs et associations du domaine de l'Économie sociale et solidaire (ESS). Au programme : fruits et légumes bio, ordinateurs reconditionnés, décorations et objets, vêtements et accessoires, brocante aux matériaux et atelier de réparation. "Ne manquez pas l’occasion de faire de bonnes affaires et de participer à un événement phare de l’économie circulaire", écrit la Ville. (Photo d'illustration : ville du Port)

Entrée livre et gratuite.

Plus d'informations au 0692 66 77 83.