Le Port : au collège de l’Oasis, une journée "récréducative" placée sous le signe de la liberté et de la fierté culturelle

Le jeudi 18 décembre 2025, le collège de l’Oasis au Port, établissement relevant de l’éducation prioritaire renforcée, a vibré au rythme d’une journée exceptionnelle mêlant apprentissages, culture et convivialité : la journée récréducative, inspirée de l’esprit de la fèt kaf et placée sous le symbole fort de la liberté. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : collège Oasis)

Dès l’accueil des élèves, le maloya a résonné dans l’enceinte de l’établissement, installant une ambiance festive et fédératrice. Percussions, chants, rond maloya, moringue, expositions culturelles et gastronomiques, ateliers artistiques et moments de partage ont ponctué cette journée pensée comme une véritable immersion dans le patrimoine réunionnais.

Tout au long de la matinée, les élèves ont pu participer à des ateliers variés : découverte du moringue avec des intervenants passionnés, loto quine, ateliers de création, expositions autour du marronnage et de l’histoire de La Réunion, ainsi que l’exposition "Nout manjé, nout mémoire, nout zistoir", proposée grâce au partenariat avec LOFIS – la lang kréol La Rényon. Une récréation animée autour d’un rond maloya et d’un partage symbolique a illustré avec force les valeurs de vivre- ensemble et de transmission.

L’après-midi a été marqué par un temps fort musical avec un concert de maloya réunissant élèves et adultes, véritable moment de cohésion et de valorisation du travail collectif. La surprise est venue de l’intervention de FG Lucas, artiste révélé par The Voice, dont la prestation et l’échange avec les élèves ont suscité enthousiasme et inspiration.

La réussite de cette journée a été honorée par la présence de nombreuses personnalités :

Monsieur l’Inspecteur d’académie, M. Jespère,

Monsieur le Président de LOFIS,

Madame la conseillère départementale, Mme Erudel

Madame l’adjointe au Maire, Mme Patel,

Aux côtés de la Direction du collège, du Principal M. Fasquel ; du Principal adjoint M. Hodgi ; des référents M. Robert et Mme Assimpah et de l’ensemble de la communauté éducative.

Les élèves, au cœur de l’événement, ont exprimé leur joie avec spontanéité :

"On apprend autrement, et ça fait du bien !"

"Aujourd’hui, le collège i bat fort, comme un cœur en maloya !"

"On est fiers de notre culture, fiers d’être Réunionnais."

À travers cette journée récréducative, le collège de l’Oasis affirme pleinement son ambition : faire de la culture un levier de réussite, d’émancipation et de liberté, en donnant aux élèves les clés pour comprendre leur histoire, valoriser leur identité et construire leur avenir.

Une journée forte de sens, de sourires et d’émotions, qui restera longtemps gravée dans la mémoire de tous, et qui illustre l’engagement du collège de l’Oasis au service de la réussite et de l’épanouissement de ses élèves.