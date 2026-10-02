Le Port : cérémonie de fin de formation pour la première promotion Marine du service national à La Réunion

Après un mois de formation intensive, les jeunes de la promotion réunionnaise du service national de la Marine "Henri Fertet" ont reçu leurs gallons ainsi que leur diplôme ce vendredi 2 octobre 2026, lors d'une cérémonie organisée sur la place des Cheminots de la ville du Port. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : mairie du Port)

Les familles des jeunes engagés étaient présentes ainsi que les autorités locales et militaires dont Monsieur Franck Jacques Antoine, premier adjoint au maire du Port, et le capitaine de vaisseau Jean-Philippe Rigault, commandant de la base navale de Port-des-Galets. Les équipages des bâtiments de surface actuellement à quai et les représentants d'associations d'anciens combattants et d'anciens militaires se sont également joints à cette célébration.

Au cours de leur formation, les jeunes ont bénéficié d'enseignements théoriques et pratiques, encadrés par des marins d'active et de réserve, afin d'intégrer les valeurs de la Marine nationale et d'acquérir les compétences essentielles à leurs futurs postes.

Au programme : première approche des techniques de navigation, lecture de cartes marine, gestion d'un feu et d'une voie d'eau à bord, manoeuvres lors d'un appareillage et d'un accostage, sortie terrain à Plaine des Cafres (montage d'un camp militaire, tir avec fusil d'assaut et pistolet automatique, exercice de protection et de défense du camp), combat rapproché et gestes de premiers secours.

Hébergés et pris en charge par la base navale durant ces quatre semaines, avec un accès très limité à leurs téléphones portables, les jeunes ont renforcé leur cohésion et développé un véritable esprit d'équipage.

À compter du lundi 5 octobre, ils rejoindront leurs affectations au sein de la base navale et des bâtiments de surface de La Réunion ou à Mayotte et dans l'Hexagone pour quelques-uns d'entres eux. Sur la base navale, ils serviront au sein des ateliers, de la flottille de réserve maritime, de l'escouade de réserve côtière et du groupement de soutien. A bord, ils tiendront principalement des postes d'opérateur en passerelle de navigation, d'opérateur restauration, d'adjoint « vivres » et de soutien au service courant.

Ils participeront aux activités d'entrainement et aux missions d'Action de l'Etat en mer et de Défense maritime du territoire dans les approches maritimes nationales métropolitaines et aux missions spécifiques de souveraineté outre-mer.