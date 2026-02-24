Le Port : don du sang à la Place des Cheminots

L'Établissement français du sang en collaboration avec la ville du Port organise deux collectes de sang les 27 et 28 février 2026 sur la place des Cheminots au Port. Un geste simple qui sauve chaque année 100.000 vies grâce aux dons de sang et de plaquettes. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : RB/www.imazpress.com)

Retrouvez la caravane de l'EFS ce vendredi 27 février de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 16h30.

Les membres de l'EFS accueillera les donneurs ce samedi 28 février 2026 de 9h à 15h.

Prenez rendez-vous en ligne: dondesang.efs.sante.fr ou par téléphone 0262 90 53 07/ 0262 90 53 92.