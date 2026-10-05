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Le Port : le chef Francisco Gélabert est le parrain du Grand repas 2026

  • Publié le 5 octobre 2026 à 11:00
  • Actualisé le 5 octobre 2026 à 11:02
opération le grand repas dans une école de deux rives

Ce jeudi 8 octobre 2026, à l'occasion de la 5e édition du Grand Repas, les assiettes seront à la fête dans les écoles et chez tous les participants réunionnais. Cette année, Francisco Gélabert, chef de la restauration scolaire au Port, est le parrain de l'événement. Le chef portois a choisi un menu "métissé mettant à l’honneur la diversité, les traditions, les producteurs de l’île et les valeurs partagées chaque jour dans les réfectoires scolaires de la ville", écrit la ville du Port. Nous publions le post de la Ville du Port : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Zoom, Le Port, Restauration scolaire, Grand repas 2026

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