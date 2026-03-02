Le Port : journée sportive pour célébrer la journée des droits des femmes

L’Office municipal des sports (OMS) soutenu par la ville du Port vous invite à une matinée placée sous le signe du sport, du partage et de la solidarité à l’occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmh à es. Au programme : jeux collectifs (tennis-ballon/Fit Foot/Ultimate), activités fitness (Pilates, Yoga, Afro Beat Dance, Zumba, Body Combat). Rendez-vous le 8 amars au complexe Sportif Olivier Manès de 8h à 12h30 pour cet événement gratuit et ouvert à tous. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : RB/www.imazpress.com)