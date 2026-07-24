Le Port : La karavane du bel âge en mission de sensibilisation

Ce mardi 21 juillet 2026, une quarantaine de seniors étaient réunis dans le cadre de la Karavane du bel âge "en forme avec les seniors". La ville du Port, à travers son CCAS, s’associe à l’Union départementale des centres communaux d’action sociale (UDCCAS) pour organiser l'événement en faveur du bien-veillir. Les ateliers se déroulent sur plusieurs semaines autour de quatre thématiques : la santé mentale, l'alimentation, la santé auditive et visuelle et la santé cognitive. (Photo : Ville du Port)