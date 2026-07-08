Le Port : la première résidence d’architecture en outre-mer s’installe à la Zup II

Jusqu’au 7 août 2026, Le Port accueille la première résidence nationale d’architecture organisée en Outre-mer. Pilotée par la Maison de l’architecture de La Réunion (Mar), avec la ville du Port, elle est soutenue par différents partenaires : Das Réunion, Shlmr, Région Réunion, Ensa, Esa, Caisse des dépôts et consignations Réunion-Océan indien, Ordre des architectes. La résidence a été inaugurée, vendredi 3 juillet 2026, en présence de l’adjointe au maire Annick Le Toullec et le président de la Mar, Yves-Michel Bernard. (Photos : ville du Port)
À deux pas du Lcr de la Zup II, c’est l’effervescence ce matin-là ... Entre les immeubles, l’artiste plasticienne Marion Labouré, diplômée de l’Esa (École supérieure d’art) et l’architecte Romin Técher, diplômé de l’Ensa (l’École nationale supérieure de l’architecture) de La Réunion s’activent. Avec quatre étudiantes des deux écoles, ce duo a pris ses quartiers sous les arbres et dans un appartement-bureau pour mener à bien un projet mêlant architecture, culture et participation citoyenne.
Une première en Outre-Mer
- Le choix de la Zup II -
Labellisé « Architecture contemporaine remarquable » par le ministère de la culture, ce quartier emblématique du Port est un témoin majeur de l’architecture moderne réunionnaise. Cette résidence entend contribuer à sa valorisation tout en affirmant la place de l’architecture contemporaine réunionnaise à l’échelle nationale. Elle vise à construire, avec les habitants, un nouveau regard sur ce quartier emblématique.
- À la rencontre des habitants -
Ce projet culturel place les habitants au cœur de la réflexion sur leur cadre de vie. Pendant six semaines, le duo ira à la rencontre des habitants, des associations et des acteurs du quartier. Témoignages, ateliers, observations et échanges permettront de mieux comprendre les usages et les perceptions de la Zup II.