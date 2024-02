Le Port : rencontre entre la présidente du Sdis et le maire

Ce vendredi 2 février, le maire du Port, Olivier Hoarau, a accueilli Sophie Arzal, la nouvelle présidente du Service d’incendie et de secours de La Réunion, le directeur du SDIS 974 et le lieutenant-colonel Henri-Claude Pothin, chef de pôle territorial. "Une visite de courtoisie qui intervient suite à la nomination de Sophie Arzal à la tête du Conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours", précise la commune. L’occasion d’aborder plusieurs dossiers et sujets d’actualité, parmi lesquels la caserne des pompiers du Port. (Photos : Le Port )

Pour rappel, la nouvelle caserne du Port a été une priorité et un défi pour l’équipe municipale dès 2014. La commune du Port a mis à disposition du Département le foncier situé dans le Kartié Mascareignes, appelé à se développer davantage.

