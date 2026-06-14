Le Port : ouverture des inscriptions pour la garderie scolaire

La ville du Port renouvelle le service gratuit de garderie dans les écoles maternelles et élémentaires du Port. Les familles pourront bénéficier du dispositif à compter du 18 août 2026 (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ce service permet aux parents de bénéficier d'un mode de garde après les cours, jusqu’à 16h30.

Les inscriptions se feront jusqu'au 3 juillet 2026.

Retraits et dépôts des dossiers auprès des responsables de site dans les écoles. La fiche d’inscription est aussi disponible en ligne sur https://www.ville-port.re/inscription-garderie/

Pour toute autre précision, merci de contacter la Direction Vie scolaire au 0262 42 87 47.