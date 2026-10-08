Le Port : la pépinière municipale ouvre exceptionnellement ses portes au public le 14 octobre

La pépinière municipale du Port organise sa neuvième journée portes ouvertes le mercredi 14 octobre 2026, de 10 heures à 15 heures, autour du thème "De la graine à l'écosystème, chaque geste compte". L'occasion pour le public de découvrir ce site qui produit jusqu'à 15.000 végétaux par an pour embellir la Ville. Plusieurs animations gratuites seront proposées : initiation à l'apiculture, découverte des arbres de La Réunion, ateliers de rempotage et de bouturage, sensibilisation aux maladies transmises par les moustiques et les rats, compostage ou encore activités autour de l'eau. Retrouvez ci-dessous le post de la ville du Port : (Photo Ville du Port)