Le Port : place aux Nuits de lecture 2026

Coup d’envoi de la 10ème édition des Nuits de la lecture. La médiathèque Benoite Boulard et celle de la Rivière des Galets accueillent du 21 au 24 janvier 2026 plusieurs événements dans le cadre decette manifestation nationale relayée chaque année au Port. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

Autour du thème "Villes et campagnes", Le Port participe ainsi à la promotion de la lecture. Pour lancer l’événement, le public a eu droit à :

- "Dans mon 4x4 mi sava Mafate", un atelier de dessin de paysages

- des lectures d’albums

- un tournoi en ligne inter médiathèques pour explorer villes, campagnes et paysages du monde entier et tester ses connaissances géographiques

- l’ouverture de l’exposition « Mes cheveux et moi : histoire et histoires capillaires », un projet artistique et éducatif porté par les élèves du collège Oasis en lien avec la Cité éducative de la ville du Port.

Le programme élaboré par le Réseau de lecture de la ville du Port se poursuit avec notamment un BD concert de Mounawar inspiré d’un album jeunesse de Béatrice Rodriguez, en nocturne ce vendredi 23 à partir de 18h, exposition et démonstration de coiffure, atelier aquarelle et quiz ville ek village péi. L'ensemble du programme à retrouver sur le site de la ville du Port.