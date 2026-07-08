Le Port, première ville d'Outre-mer primée aux Prix Édurénov

Le maire du Port, Olivier Hoarau, a reçu ce mardi 7 juillet 2026, à Lille, le Prix Édurénov 2026 – Coup de cœur du jury, Mention confort thermique, pour la rénovation du Complexe Sportif Municipal. La Ville du Port devient ainsi la première collectivité ultramarine distinguée lors de cette édition des Prix Édurénov, organisés par la Banque des Territoires et ses partenaires. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : ville du Port)

Lancé en 2023, le programme Édurénov accompagne les collectivités dans la rénovation énergétique et l'adaptation climatique de leurs bâtiments publics. Il est aujourd'hui devenu une référence nationale pour accélérer la transition écologique du patrimoine public.

- Un équipement pensé pour le climat... et pour le vivant -

Construit en 1993, le Complexe Sportif Municipal accueille plus de 90.000 usagers et près de 280 manifestations sportives chaque année, un équipement majeur à l'échelle régionale. Sa rénovation a permis d'améliorer durablement le confort des utilisateurs grâce à une approche bioclimatique innovante, tout en réduisant les consommations énergétiques et en préservant la biodiversité.

Des dispositifs spécifiques ont notamment été intégrés pour protéger les chauves-souris présentes sur le site, illustrant la volonté de la Ville de concilier performance environnementale et protection du vivant.

- Une distinction qui salue l'engagement de la Ville -

Menée entre 2024 et 2026 pour un montant de 2,5 millions d'euros HT, avec le soutien de l'État, de l'Europe et du Territoire de l'Ouest, cette rénovation illustre l'engagement de la Ville du Port en faveur d'équipements publics plus durables et mieux adaptés aux effets du changement climatique.

Cette distinction nationale salue une démarche exemplaire et met en lumière la capacité des collectivités ultramarines à innover face aux défis climatiques.

Olivier Hoarau, maire du Port : "Ce prix récompense bien plus qu'une rénovation. Il consacre une manière de construire la ville : une ville qui investit dans des équipements utiles, durables et adaptés à notre climat, sans jamais opposer développement et préservation de notre patrimoine naturel. C'est une belle reconnaissance pour Le Port et pour toutes celles et ceux qui ont porté ce projet".